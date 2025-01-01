В Удмуртии построят центр разработки и производства беспилотников



В 2026 году Удмуртия получит около миллиарда рублей на создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил Александр Бречалов на аппаратном совещании 25 августа.

Центр откроют на базе ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, где будут разрабатывать, производить БПЛА и готовить специалистов.

Глава республики подчеркнул, что это важный шаг для будущего региона, и не все субъекты РФ имеют такие возможности.

Напомним, что правительство России выделило средства на развитие беспилотных технологий в Удмуртии 20 марта 2025 года.