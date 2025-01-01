Поисковики дважды отправлялись на поиски потерявшихся подростков в Воткинске



В Воткинске 20 августа за один вечер нашли трёх пропавших подростков. Управление поисково-спасательных отрядов Удмуртской Республики сообщило, что в 19:00 нашли 15-летнего мальчика, который пропал днём ранее. Его нашли в районе Нефтеразведки и передали сотрудникам полицейского подразделения по делам несовершеннолетних.

В 21:30 поступила заявка на поиск двух девушек, заблудившихся в лесу. Они прошли через гору и углубились на 7 км, у них заканчивался заряд на телефонах. Добровольцы эвакуировали их из леса около 23:00.

Напоминаем, что по номеру «112» можно звонить даже без сим-карты.