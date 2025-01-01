Глава Удмуртии опустился в рейтинге губернаторов на две строчки до 62 места



Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился с 60-го на 62-е место в рейтинге губернаторов России за июль-август 2025 года, попав в третью группу.



Об этом сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». В мае-июне 2025 года он был на 60-й строчке. Рейтинг основан на анкетировании и опросах экспертов. Александр Бречалов разделил строчку с губернаторами Владимирской области и Республики Коми.

В верхних строчках рейтинга произошли изменения: Сергей Собянин занял первое место (ранее второй), Глеб Никитин — второе, Рустам Минниханов — третье (был первым), а Александр Беглов спустился на пятое.