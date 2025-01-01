Удмуртии спишут 5,7 млрд рублей долгов перед федеральным бюджетои



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Правительство России решило списать часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам, включая Удмуртию.

Общая сумма списания составит около 25,5 млрд рублей, из которых 5,78 млрд рублей пойдут на госдолг Удмуртии. В число регионов, где произойдет списание долга вошли Астраханская, Костромская, Пензенская, Саратовская, Томская области, а также Башкирия, Ингушетия, Хакасия.

Госдолг УР на 1 августа 2025 года составлял 66,4 млрд рублей. Средства направлялись на реализацию национальных проектов, развитие инфраструктуры, ЖКХ, обновление транспорта и переселение из аварийного жилья. Это и стало аргументацией на списание долгов.