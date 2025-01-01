Специальный штаб в Удмуртии поможет предприятиям получить комплексные экологические разрешения



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Глава Удмуртии Александр Бречалов создал региональный штаб для помощи предприятиям в получении комплексных экологических разрешений (КЭР). Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Штаб упростит и ускорит процесс получения экологических документов. Его задачи: разработка законодательных инициатив, повышение эффективности получения разрешений, обеспечение 100% КЭР для предприятий I категории, координация взаимодействия между властями.

В состав штаба вошли представители министерств и надзорных органов, возглавил его вице-премьер Роман Габдрахманов. Работа будет вестись в формате заседаний, решения обязательны для исполнения.