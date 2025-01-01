В Удмуртии появятся роботы-курьеры для доставки заказанных людьми товаров



В Удмуртии могут появиться роботы-курьеры, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «РБК». Экспериментальный правовой режим для автоматизированных курьеров планируют ввести в 36 российских регионах, включая Удмуртию.

По постановлению правительства, скорость роботов на дорогах не превысит 25 км/ч, а на тротуарах — 10 км/ч. При большом скоплении людей роботы будут замедлять ход.

Размеры авто-курьеров регламентированы: ширина не более 80 см, длина — до 110 см, вес — до 120 кг без груза.

Экспериментальный режим планируют запустить на три года.