В Удмуртии из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах

За вторую неделю сентября в Удмуртии зарегистрировано 11 757 случаев ОРВИ, что значительно превышает показатель первой недели месяца (7 436 заболевших).

В связи с эпидемией частично приостановлено обучение в 28 классах 17 школ и 23 группах 16 детских садов. Полностью закрыты на карантин школа в Красногорском районе и по одному детскому саду в Завьяловском и Сюмсинском районах.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Завьяловском, Сюмсинском, Можгинском районах и Ижевске. Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры профилактики.