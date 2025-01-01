

В Ижевске задержан замначальника Октябрьского районного отделения судебных приставов по подозрению в превышении должностных полномочий.

41-летний сотрудник передавал своему знакомому, который оказывает услуги по банкротству физических лиц, служебную информацию о должниках.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.