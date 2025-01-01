Бортпроводники авиакомпании Удмуртии получили новую, интересную этническую форму



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Стильный апгрейд произошёл в авиакомпании «Ижавиа»: бортпроводники получили обновлённую форму с элементами удмуртской национальной символики.

Дизайн новинки впечатляет своей элегантностью: благородный синий цвет гармонично сочетается с сочным красным оттенком, а традиционный узор Толэзё добавляет национальный колорит.

Новая форма уже в строю — её можно увидеть на авиарейсах компании. Дизайнеры сумели объединить в одном образе небесную тематику и символы, дорогие сердцу каждого жителя Удмуртии.

Интересный факт: совсем недавно, 20 сентября 2025 года, новый терминал Ижевского аэропорта встретил первых пассажиров.