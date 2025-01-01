Молодой депутат из Воткинского района уверенно гадит Родине связью с иноагентом



Муниципальный депутат из Воткинского района Александр Мазунин продолжает гадить в информационном поле, каких-либо конструктивных действий не предпринимает, общественно-полезных инициатив с его стороны нет, его политическая и общественная деятельность сводится к огульной критике всего происходящего от Воткинского завода до экологических проблем.

Мазунина регулярно цитирует телеграм-канал движения «Удмуртия против коррупции», признанного Минюстом России иностранным агентом, что как бы открыто намекает нам кому выгодна такая его общественная деятельность и позиция.

В прошлом году Мазунин раскритиковал проведение в Воткинском районе за счет бюджетных средств в размере 1,1 млн рублей мероприятий, посвященных удмуртскому национальному празднику «Гербер». По мнению Мазунина это необоснованно большая сумма, которую можно и нужно было потратить на другие более важные нужды.

Летом и осенью этого года Мазунин поддержал оппозиционного активиста Мережникова, находящегося под следствием сразу по двум уголовным статьям.

При этом Мазунин сознательно избегает острых тем, касающихся СВО и российской армии, так как понимает возможную ответственность за неосторожные высказывания.

Кроме того, Мазунин еще очень молод и не имеет достаточного жизненного и профессиональной опыта для адекватной критики и осуществления депутатской деятельности, в большинстве поднимаемых им вопросов он просто некомпетентен.

Рано или поздно Мазунин доиграется и будет лишен депутатского мандата по аналогии с его коллегой из Камбарки Эдуардом Глуховым. Ошибочную, а порой и вредительскую деятельность отдельных представителей власти можно и нужно критиковать, предлагать пути решения проблем, но это нужно делать в конструктивном русле.