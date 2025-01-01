

Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Популяризация симпатий к монархическому периоду отечественной истории и критика советского прошлого среди граждан в нашем регионе обусловлена рядом социологических причин, уходящих корнями далеко в прошлое, не случайно именно в Удмуртии в годы Гражданской войны прошло крупнейшее восстание рабочих против советской власти (Ижевско-Воткиснкое восстание).

Помимо авторитетного и известного в профессиональных кругах историка Шумилова в Удмуртии к распространению антисоветской пропаганды причастны и многие другие менее известные представители общественности.

Так, одним из наиболее популярных антисоветчиков является Руслан Байтуков, который ведет аккаунты в телеграм и YouTube, ориентирован на лиц молодого и среднего поколения, в общей сложности его аудитории составляет несколько тысяч человек. Характер публикаций и видеороликов сводится к спекуляциям на теме политических репрессий, критике, зачастую необоснованной, отдельных периодов советского периода отечественной истории и политических руководителей нашей страны.

При этом Байтукова в своих публикациях регулярно упоминают бывшие члены штаба Навального в Ижевске, входящие в движение «Удмуртия против коррупции», признанное Минюстом России иностранным агентом.

Каких-либо позитивных и конструктивных материалов за авторством Байтукова замечено не было. Подобных пропагандистов с каждым днем становится все больше, что оказывает свое негативное влияние на изменение исторического самосознания граждан.