В Удмуртии активизировалось появление радикальных активистов феминистского и ЛГБТ направления

В Удмуртии активизировалось появление объединений активистов, пропагандирующих феминистическую идеологию. Вот только зачастую, эти люди путают права граждан и равенство полов, с пропагандой движения ЛГБТ, признанного в России экстремистским.

Распространение экстремально-феминистической и близкой к ЛГБТ идеологии способствует радикализации общества, слому традиционных ценностей, зачастую эти процессы происходят в скрытой форме и оказывают разрушительное влияние на молодежь. Так, молодые девушки, подпадающие под такие взгляды, выпадают из нормального русла общественной жизни, отказываются от материнства, маргинализируются.

Помимо активистов движения «Мынам», одним из наиболее ярких пропагандистов феминистической идеологии является Оксана Ипполитова, использующая псевдоним Оксана Бода. В 2022 году она уехала из России, как и многие другие либеральные активисты из опасений возможного преследования.

Оксана Бода вела и продолжает вести проекты «В Иже делать нечего», «9 января», «Chill-ныл» и др., посвященные «культурной» и музыкальной тематике о событиях в Удмуртии, направленные на пропаганду феминистической идеологии. Само название группы «В Иже делать нечего» говорит о ее содержании и заставляет целевую аудиторию, состоящую в основном из молодых девушек, мыслить в негативном ключе о городе Ижевске и Удмуртии в целом.

Оксана Бода ранее неоднократно упоминалась в публикациях движения «Удмуртия против коррупции», признанного Минюстом России иностранным агентом. В окружении Оксаны Боды говорят о том, что она ранее лечилась в психиатрической клинике и имеет расстройство личности.

Опасность публичной деятельности подобных проповедников также заключается в расширении сочувствующей им аудитории. При этом со стороны региональных органов власти не предпринимается достаточных мер контрпропаганды в информационной сфере.