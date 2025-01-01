В Ижевске задержаны 10 нелегальных "банкиров" за обналичивание денег



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

сообщили в республиканском СУ Следственного комитета РФ, ОПГ организовала нелегальный «банк» для обналичивания денег.



Индустриальный суд Ижевска отправил восемь человек под арест сроком на два месяца за участие в незаконной банковской деятельности. Ещё один фигурант дела отправлен под домашний арест на аналогичный период, решение относительно последнего задержанного пока откладывается.Все участники группировки были задержаны сотрудниками УФСБ по Удмуртии. КакВсего было задержано десять членов организованной группы, работавшей с 2022 по 2025 годы. Они придумали схему незаконного обналичивания денег, используя офисы в разных частях города. Решение суда принято после рассмотрения материалов следствия.