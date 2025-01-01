По подозрению в мошенничестве на сумму в 14,5 млн рублей задержаны риэлторы



В Удмуртии была прекращена незаконная деятельность организованной группы, состоящей из двух риэлторов и индивидуального предпринимателя. По версии правоохранительных органов, участники группы подозреваются в совершении крупного мошенничества при получении государственных выплат, предназначенных для улучшения жилищных условий многодетных семей.

Установлено, что фигуранты незаконно присвоили сумму в размере 14,5 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджета. Средства похищались путём предоставления поддельных документов в государственные структуры.

По материалам оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по Удмуртии следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве по статье Уголовного кодекса РФ.

Подозреваемые задержаны и содержатся в изоляторах временного содержания. Максимальное наказание за данное преступление составляет лишение свободы на срок до десяти лет с возможным наложением штрафа до одного миллиона рублей.