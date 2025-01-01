В Ижевске проверили автобусы и обнаружили порядка 80 нарушений

Опубликована: 26 сентября 2025 г. 20:17 40

В ходе проверки дорожных полицейских выявлено 83 нарушения на автобусах. Проверяли 503 транспортного средства, из которых:

  • Не прошли технический осмотр — 20 единиц,
  • Были технически неисправны — 8 единиц,
  • Нарушения зафиксированы среди школьных автобусов — 3 случая,
  • Водитель автобуса задержан в алкогольном опьянении — 1 случай.

Основные виды нарушений:

  • Управление транспортом без диагностической карты,
  • Отсутствие тахографа,
  • Наличие технических неисправностей,
  • Два водителя нарушили правила перевозки пассажиров.