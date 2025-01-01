В Ижевске проверили автобусы и обнаружили порядка 80 нарушений
В ходе проверки дорожных полицейских выявлено 83 нарушения на автобусах. Проверяли 503 транспортного средства, из которых:
- Не прошли технический осмотр — 20 единиц,
- Были технически неисправны — 8 единиц,
- Нарушения зафиксированы среди школьных автобусов — 3 случая,
- Водитель автобуса задержан в алкогольном опьянении — 1 случай.
Основные виды нарушений:
- Управление транспортом без диагностической карты,
- Отсутствие тахографа,
- Наличие технических неисправностей,
- Два водителя нарушили правила перевозки пассажиров.