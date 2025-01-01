В райцентре Игра горел торговый центр



В городе Игра Удмуртии произошел пожар в двухэтажном торговом центре «Эгра». Сообщение о возгорании поступило утром 1 октября в 11:10. Огонь быстро распространился на площади около 200 квадратных метров на втором этаже здания.

Сотрудники торгового центра и покупатели своевременно эвакуировались, пострадавших нет. К месту происшествия прибыли спасатели. Уже в 12:13 пожар был взят под контроль, а спустя девять минут полностью потушен.

Всего в ликвидации пожара участвовали 29 работников экстренных служб региона и 16 сотрудников пожарной охраны.