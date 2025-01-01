В Удмуртии растет число заболевших ОРВИ



За неделю с 15 по 21 сентября 2025 года в Удмуртии значительно увеличилось количество случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Согласно данным, опубликованным Управлением Роспотребнадзора по региону, рост числа заболевших составил 1,4 раза по сравнению с предыдущими семью днями.

В частности, в течение последней отчетной недели заболело 17 тысяч жителей республики, тогда как на предшествующей неделе эта цифра составляла 11,7 тысячи человек. Таким образом, общее увеличение заболеваемости достигло почти 5,3 тысячи новых случаев.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в столице региона — Ижевске, а также в городе Можга. Среди районов республики наибольшая активность распространения инфекции отмечена в Завьяловском, Малопургинском и Можгинском муниципальных образованиях.