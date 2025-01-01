В Удмуртии специальная комиссия защитит интересы педагогов



При Министерстве образования и науки Удмуртии создана специальная комиссия, призванная защищать честь и достоинство педагогов. Такое решение стало реакцией ведомства на многочисленные обращения учителей и представителей всероссийских профессиональных союзов.

Комиссию возглавила министр образования и науки региона Светлана Болотникова. В состав нового органа вошли представители Министерства, Государственного Совета Удмуртии, Государственной инспекции труда, а также активисты профессионального союза работников сферы образования и науки.

Задача комиссии — предотвращать конфликтные ситуации между педагогическими работниками, руководством образовательных учреждений, учащимися и их семьями. Члены комиссии будут внимательно изучать жалобы учителей на возможные ущемления их трудовых прав и соблюдение принципов профессиональной этики, оценивать обоснованность применённых мер дисциплинарного воздействия к педагогическим работникам.