Трое погибли в столкновении автомобилей в Удмуртии

В результате дорожно-транспортного происшествия в Можгинском районе Удмуртии погибло три человека. Информация предоставлена Госавтоинспекцией региона.

Столкновение произошло ранним утром 28 сентября в 5 часов 20 минут. Предварительно установлено, что 21-летний водитель легковой машины марки «Чери Арризо» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «Вольво», которым управлял мужчина возрастом 45 лет.

В результате аварии сразу скончались сам водитель легковушки, его 30-летняя спутница и 20-летний пассажир.

Сейчас на месте происшествия ведут работу сотрудники ГИБДД и оперативные службы.