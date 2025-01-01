В Можге похоронили останки погибших во время Великой отечественной войны



В Можге 3 сентября у Вечного огня состоялась церемония перезахоронения останков двух солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Имена военнослужащих установлены благодаря наградам «За Отвагу».

Андрей Фёдорович Курочкин, родившийся в 1905 году, уроженец Кировской области, сержант, командир пулеметного отделения, призывался в армию Можгинским военкоматом 24 июня 1941 года. Его останки нашли близ Витебска в апреле 2025-го. Погиб в боях за город.

Георгий Григорьевич Чередников, 1902 г.р., родом из деревни Николо-Сюга Удмуртии, служил сержантом. Останки обнаружили в Ленинградской области в апреле 2025 года. Был убит в бою 7 октября 1943 года возле урочища Дубовик.

Кроме того, 3 сентября в Ижевске провели аналогичную церемонию перезахоронения солдата, погибшего в 1942-м.