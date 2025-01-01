В Удмуртии от отравлений алкоголем погибли 140 человека за последние 8 месяцев



В Удмуртии за первые восемь месяцев 2025 года зафиксировано 140 смертельных исходов от отравлений алкоголем. Такую статистику опубликовало региональное отделение Роспотребнадзора.

Всего зарегистрировано 251 эпизод острого отравления спиртосодержащими напитками, включая 16 случаев интоксикации опасным метиловым спиртом.

Чаще всего жертвами становились мужчины — они составили 76% от общего числа пострадавших, женщины пострадали в 24% зарегистрированных эпизодов.

Стоит напомнить, что 11 сентября традиционно отмечается День трезвости, проходящий одновременно по всей России.