Отопление в Ижевске начнут поставлять 22 сентября

Отопление в Ижевске начнут подавать с 22 сентября, объявил мэр Дмитрий Чистяков. Сейчас завершаются подготовительные мероприятия: проверка готовности котельных и гидравлические испытания сетей. Полностью система запустится за две недели. Первым делом тепло поступит в образовательные учреждения и медицинские заведения.

Чтобы отопление появилось в квартирах, дом должен быть готов технически, а управляющая компания должна завершить подготовку. Начало периода отопления официально наступает, если пять суток подряд средняя дневная температура опускается ниже +8°C. Если жильцам хочется начать раньше, нужно обратиться в свою управляющую организацию.

В 2025 году в Ижевске заменили больше 38 километров тепловых магистралей и внутриквартальных сетей.

Ранее, с 16 сентября, отопление включили в соседнем Глазове.