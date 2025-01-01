Двое мужчин осуждены в Ижевске за попытку угнать яхту



В Ижевске суд признал виновными двоих 24-летних местных жителей, которые летом 2025 года в пьяном виде пытались угнать яхту из яхт-клуба «MORE». Преступники развязали веревки и попробовали поднять парус, затем пытались завести мотор другой яхты, но оба раза потерпели неудачу.

Им предъявили обвинение по статье УК РФ о покушении на угон транспортного средства без цели кражи. Оба подсудимых вину признали. Октябрьский суд назначил обоим мужчинам условные наказания: первому — два года условно с испытательным сроком 1,5 года, второму — 1,5 года условно с аналогичным испытательным сроком.