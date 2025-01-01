ЗА изготовление 130 кг мефедрона в Ижевске осудили мужчину
Верховный суд Удмуртии вынес приговор 29-летнему ранее осуждённому мужчине, которого обвинили в производстве большого объёма наркотиков. Информацию передал суд Удмуртии.
Выяснилось, что с ноября 2023 года по май 2024 года осужденный изготовил 130 кг наркотика «мефедрон» в специально оборудованной лаборатории. Производство остановили сотрудники ФСБ региона, изъяв при обыске лаборатория и вещества.
Во время процесса обвиняемый признался лишь в некоторых фактах обвинения. Суд учёл все обстоятельства и приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы строгого режима.