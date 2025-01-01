На шесть лет колонии могут осудить женщину за похищение телефона



Ижевчанку подозревают в краже денег с банковской карты мужчины, с которым она познакомилась в клубе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В сентябре 2025 года 37-летняя женщина и её подруга познакомились в ночном клубе с 33-летним мужчиной, который после распития алкоголя предложил им поехать к нему. Утром потерпевший не нашёл телефон, а затем с его счёта списали 77 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России. Полиция задержала подозреваемую, которая призналась, что похитила телефон, заметив на чехле платёжный стикер. На следующий день она оплатила им покупки в магазинах.

С подозреваемой взята подписка о невыезде, ей грозит до 6 лет лишения свободы.