Семья обратилась в полицию из-за обманувшего их застройщика

Семья из Ижевска второй год судится с застройщиком ООО «Сервис плюс», который не построил обещанный дом и не вернул аванс.

В августе 2022 года был заключен договор на строительство дома в селе Ягул с авансом 2,4 млн рублей. К январю 2023 года строительство не началось.

В январе 2024 года следователю не удалось привлечь компанию к ответственности, квалифицировав дело как гражданский спор. Уголовное дело было возбуждено только в декабре 2024 года после жалоб в прокуратуру.

Расследование продолжается. МВД по Удмуртии не разглашает подробности и ищет других пострадавших.