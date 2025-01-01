В Ижевске завершился сезон навигации по ижевскому пруду



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

2 октября в Ижевске завершился сезон навигации на городском пруду, сообщает сообщество «Парки Ижевска». До весны жители не смогут покататься по водной глади.

Однако у школьников еще есть шанс покататься на кораблике в теплые дни. В последние теплые дни осени они могут прокатиться на «Теплоходе знаний» по проекту «История на волнах». За сезон состоялось 10 тематических рейсов, гостями которых стали 1200 ребят.

Напомним, что в 2025 году теплоход начал курсировать по ижевскому пруду позже обычного — с 18 июня.