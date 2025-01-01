В Ижевске перекроют улицы ради благотворительного забега
В Ижевске 4 октября 2025 года ограничат движение транспорта из-за благотворительного забега «Кузнечики» и автопробега «На родину П.И. Чайковского». Ограничения коснутся нескольких улиц в центре города в два этапа:
С 11:00 до окончания забега:
ул. Набережная Зодчего Дудина;
ул. Ленина (от ул. Свердлова до пр. Дерябина);
ул. Милиционная (от пр. Дерябина до ул. Кирова);
ул. Бородина (от ул. Милиционной до ул. М. Горького).
С 11:30 до 16:00:
ул. Набережная Зодчего Дудина;
пр. Дерябина (от ул. Ленина до Наб. им. Белобородова);
ул. Набережная им. Белобородова (от пр. Дерябина до ул. Баранова);
ул. Милиционная (от пр. Дерябина до ул. Бородина);
ул. Ленина (от ул. Свердлова до пр. Дерябина).
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, объезжая указанные зоны.