В Ижевске перекроют улицы ради благотворительного забега

Опубликована: 4 октября 2025 г. 10:37 52

В Ижевске 4 октября 2025 года ограничат движение транспорта из-за благотворительного забега «Кузнечики» и автопробега «На родину П.И. Чайковского». Ограничения коснутся нескольких улиц в центре города в два этапа:

  1. С 11:00 до окончания забега:

    • ул. Набережная Зодчего Дудина;

    • ул. Ленина (от ул. Свердлова до пр. Дерябина);

    • ул. Милиционная (от пр. Дерябина до ул. Кирова);

    • ул. Бородина (от ул. Милиционной до ул. М. Горького).

  2. С 11:30 до 16:00:

    • ул. Набережная Зодчего Дудина;

    • пр. Дерябина (от ул. Ленина до Наб. им. Белобородова);

    • ул. Набережная им. Белобородова (от пр. Дерябина до ул. Баранова);

    • ул. Милиционная (от пр. Дерябина до ул. Бородина);

    • ул. Ленина (от ул. Свердлова до пр. Дерябина).

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, объезжая указанные зоны.