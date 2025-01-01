Убивший пять человек серийный убийца живет бомжом в Ижевске



Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел на свободу после 25 лет заключения. Он был осуждён за пять убийств и четыре покушения, а также за серию краж и разбоев.

Артамонова видели спящим на улице Ижевска после его освобождения. Он не смог найти работу и теперь живёт на улице, став бомжом.

В 1990-х годах Юрий Артамонов был приговорён к смертной казни за серию жестоких убийств во дворах центра Ижевска. Тела жертв находили с проломленными головами. В 1997 году одна из жертв выжила, и по её показаниям был задержан 22-летний Юрий.

Суд доказал его причастность к 21 преступлению. Помимо убийств и покушений, Артамонов был обвинён в кражах и разбоях. Смертную казнь заменили на 25 лет строгого режима, а в 2017 году он вышел на свободу по УДО.

Однако вскоре после освобождения Юрий снова совершил преступления: угнал велосипед, украл 890 рублей и вломился в квартиру, где забрал 1000 рублей. За это он получил ещё 3,1 года лишения свободы.

После последнего освобождения Юрий Артамонов продолжает отмечаться в полиции в рамках надзора, несмотря на своё нынешнее положение.