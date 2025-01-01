В честь погибших героев СВО в Ижевске заложили памятную аллею



В Ижевске на улице Ильфата Закирова в рамках акции «Аллея героев» заложили памятную аллею из 40 ясеней по инициативе матерей и жен участников СВО, погибших при исполнении долга. В закладке участвовали жители микрорайона, школьники, сотрудники мэрии, активисты и родственники бойцов.Это уже пятая аллея в городе, приуроченная к 265-летию Ижевска и Году защитника Отечества. Весной в Ижевске высадили 34 дерева, а в октябре — 9 кедров в сквере «Италмас».