Глазовский педуниверситет открыл центр изучения русского языка в Мексике

В Столичном Автономном Университете Мехико (УАМ) торжественно открыли первый в Мексике Центр открытого образования на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба глазовского инженерно-педагогического университета.

Участники церемонии отметили растущий интерес к русскому языку в стране. По словам директора отделения социальных и гуманитарных наук УАМ Сони Перес Толедо, изучение русского открывает доступ к культурному наследию России и полезно для студентов самых разных научных направлений.

Центр будет проводить курсы русского языка, культурные мероприятия и образовательные программы для популяризации российской культуры и развития межкультурного диалога.

Проект реализован по инициативе Фонда «Моя История» и Глазовского педуниверситета при поддержке Министерства просвещения РФ.