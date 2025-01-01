За шпионаж в пользу спецслужб Украины будут судить жителя Удмуртии



Прокуратура Удмуртии передала в суд уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 10 октября.

По данным следствия, в ноябре 2024 года 44-летний житель республики, выполняя задание украинских спецслужб, фотографировал и снимал на видео здание госучреждения, его территорию и машины сотрудников.

Эти материалы он отправил представителю украинской разведки через интернет, чтобы использовать их против безопасности России. За это он получил 10 тысяч рублей.

Дело передали в Верховный Суд Удмуртии для дальнейшего рассмотрения.