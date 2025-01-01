В Удмуртии строитель нанес миллион рублей ущерба мошенничеством при стройке коровника



За мошенничество в особо крупном размере при строительстве коровника осуждён 49-летний житель Глазовского района Удмуртии.Глазовский райсуд установил, что в августе 2020 года он заключил договор с ООО «Октябрьский» на капитальный ремонт коровника, используя дешёвые материалы вместо предусмотренных договором. Подсудимый предъявил документы на оплату, и ООО «Октябрьский» произвело оплату в полном объёме. После оценки ущерба было установлено, что действия подсудимого нанесли ООО «Октябрьский» ущерб в размере 1 091 634 рубля.Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Суд оштрафовал его на 500 000 рублей.