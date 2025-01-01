В Ижевске председателем Гордумы выбрали Любовь Зайцеву

Опубликована: 14 октября 2025 г. 12:28 62

Во вторник, 14 октября, прошла первая сессия Городской думы Ижевска, на которой избрали председателя нового созыва.

Кандидатуры представили «Единая Россия» (Любовь Зайцева) и КПРФ (Иван Гвоздак). Новым спикером стала Любовь Зайцева, за которую проголосовали 29 депутатов, у её соперника было два голоса.

Наша справка: Любовь Зайцева. Родилась 25 апреля 1954 года в деревне Бадзимлуд. Образование высшее: Удмуртский государственный университет (математика), Уральский государственный педагогический университет (менеджмент).

Карьера:

  • 1976-1990: учитель математики в школе №69 Ижевска;

  • 1990-1991: заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

  • 1991-2002: директор школы №69;

  • 2002-2010: заместитель главы Администрации Индустриального района (социальные вопросы);

  • 2010-2022: глава Администрации Индустриального района Ижевска;

  • 2022-2025: депутат Государственного совета Удмуртии.