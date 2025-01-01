В Ижевске председателем Гордумы выбрали Любовь Зайцеву



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Во вторник, 14 октября, прошла первая сессия Городской думы Ижевска, на которой избрали председателя нового созыва.

Кандидатуры представили «Единая Россия» (Любовь Зайцева) и КПРФ (Иван Гвоздак). Новым спикером стала Любовь Зайцева, за которую проголосовали 29 депутатов, у её соперника было два голоса.

Наша справка: Любовь Зайцева. Родилась 25 апреля 1954 года в деревне Бадзимлуд. Образование высшее: Удмуртский государственный университет (математика), Уральский государственный педагогический университет (менеджмент).

Карьера: