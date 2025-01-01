В Ижевске председателем Гордумы выбрали Любовь Зайцеву
Во вторник, 14 октября, прошла первая сессия Городской думы Ижевска, на которой избрали председателя нового созыва.
Кандидатуры представили «Единая Россия» (Любовь Зайцева) и КПРФ (Иван Гвоздак). Новым спикером стала Любовь Зайцева, за которую проголосовали 29 депутатов, у её соперника было два голоса.
Наша справка: Любовь Зайцева. Родилась 25 апреля 1954 года в деревне Бадзимлуд. Образование высшее: Удмуртский государственный университет (математика), Уральский государственный педагогический университет (менеджмент).
Карьера:
-
1976-1990: учитель математики в школе №69 Ижевска;
-
1990-1991: заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-
1991-2002: директор школы №69;
-
2002-2010: заместитель главы Администрации Индустриального района (социальные вопросы);
-
2010-2022: глава Администрации Индустриального района Ижевска;
-
2022-2025: депутат Государственного совета Удмуртии.