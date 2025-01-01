Госдолг Удмуртии сократился на 8 млрд рублей



Госдолг Удмуртии снизился до 58 млрд рублей, сообщает Минфин республики. На 1 сентября он был 66,4 млрд. В сентябре погашено 50% стоимости облигаций на 2,5 млрд рублей. По распоряжению Правительства РФ списана задолженность по кредитам из федерального бюджета на 5,772 млрд рублей. С начала года госдолг уменьшился на 7,997 млрд рублей.

Структура долга: бюджетные кредиты — 55,628 млрд рублей (0,1% и 3% годовых), ценные бумаги — 2,5 млрд рублей (10,5% годовых). Расходы на обслуживание долга на 1 октября — 394,5 млн рублей, просроченной задолженности нет.