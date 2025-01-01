Экс-замминистра Удмуртии получила взятку от «ИжРитуал» за навязывание ритуальных услуг



В Ижевске суд вынес приговор экс-заместителю министра здравоохранения Удмуртии Наталье Кропочевой и гендиректору ООО «Центр косметологии СВ» Светлане Суслоновой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Кропочева через Суслонову получила взятку в 1,3 млн рублей от руководства похоронного дома «ИжРитуал» за заключение договора на перевозку тел умерших, предоставление персональных данных и навязывание ритуальных услуг. Также суд признал их виновными в фиктивном трудоустройстве родственников в бюджетные учреждения.

УФСБ пресекло незаконную деятельность, расследование велось Следственным управлением СК РФ. Кропочева приговорена к 5 годам лишения свободы, штрафу 1,3 млн рублей и лишению права занимать госдолжности на 4 года. Конфискованы деньги и имущество на 1,3 млн рублей. Суслоновой назначено 4 года лишения свободы и штраф 1,3 млн рублей.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.