В Удмуртии завершились соревнования Росгвардии по офицерскому троеборью

В Удмуртии завершился чемпионат Росгвардии по летнему офицерскому троеборью, организованный при поддержке Спортивного комитета Приволжского округа, Удмуртского «Динамо» и АНО «Победоносец». Программа включала бег на 1, 2 и 3 километра, стрельбу из пистолета Макарова и плавание на 100, 200 и 300 метров.

В командном зачёте среди округов Росгвардии 3 место заняла команда Центрального округа, 2 место – Сибирского, 1 место – Южного. Среди вузов 3 место – Новосибирский институт имени генерала Яковлева, 2 место – Саратовский институт, 1 место – Военная академия Росгвардии.

Победители награждены кубками, медалями и подарками от АНО «Победоносец» и банка ВТБ.