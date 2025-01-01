В Удмуртии вырос спрос на корейские автомобили с пробегом по России
Спрос на Kia, Hyundai и Ford с пробегом в Удмуртии вырос более чем на 27% с начала года, по данным «Авито Авто».
В третьем квартале 2025 года число объявлений о продаже на вторичном рынке увеличилось на 1,7%, при этом популярность отдельных моделей выросла более чем на 60%. Наибольшим спросом пользовались автомобили марок «Лада», «Хёндай», «Мазда», «Дэу» и «Киа», а среди моделей – LADA Priora, LADA 2114 Samara, LADA 2107, Hyundai Tucson и Hyundai Solaris.
Сильнее всего вырос спрос на Kia (+40,1%), Hyundai (+31,4%), Ford (+27%), Volkswagen (+21%) и Mercedes-Benz (+19,9%). Среди моделей особенно популярны LADA XRAY (+60,5%), Hyundai Tucson (+58,7%), LADA Largus (+58,3%), Hyundai Solaris (+55,9%) и Kia Rio (+45,9%).