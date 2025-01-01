В Ижевске 300 единиц техники готовы убирать снег



Дорожники Ижевска подготовились к снегу, сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

По его словам, на дежурство вышла летняя и зимняя техника. Для обработки дорог готовы комбинированные машины с пескоразбрасывателями. Часть техники, участвующей в ремонтах, уже «переодета» в зимние комплектующие: установлены плужно-щёточные навесы, готовятся трактора МТЗ, плуги и шнекороторные снегоочистители.

В прошлом году парк техники ДРЭУ пополнился 32 новыми машинами для зимнего обслуживания. Всего у подрядчиков около 300 единиц техники.

Чистяков призвал горожан быть аккуратными на дорогах из-за переменчивой погоды и не затягивать со сменой резины.