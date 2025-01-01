В Удмуртии почти 2000 медработников пришли в отрасль медицины



Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с министром здравоохранения РФ. Обсуждались национальные проекты в медицине, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, а также кадровое обеспечение и льготные лекарства.

В регионе ремонтируется Глазовская межрайонная больница за 1,13 млрд рублей и строятся новые корпуса Республиканской туберкулезной больницы. В Сарапуле завершена постройка поликлиники.

В республике функционируют 45 кабинетов репродуктивного здоровья, проведено 591 ЭКО и 487 бесплатных обследований. За 9 месяцев диспансеризацию прошли 444 тысячи человек, повысив выявляемость хронических заболеваний.

Финансирование льготных лекарств выросло в 1,8 раза, трудоустроены 658 врачей и 1310 средних медработников.