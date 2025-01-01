В лесах Удмуртии установили более 2 тыс. солонцов и выложили 14 т соли.



В Удмуртии перед зимой начали подкармливать диких животных солью, сообщает Минприроды региона.В лесах установили более 2 тыс. солонцов, куда за год положили свыше 14 т соли. В 2025 году построили ещё 40 солонцов с 1,6 т соли.Подкормка помогает животным получать необходимые минеральные вещества, такие как натрий и калий, зимой, когда доступ к природным источникам питания ограничен. Это особенно важно для лосей, косуль и кабанов.