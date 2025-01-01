После жалобы жительницы Санкт-Петербурга в ижевском аэропорту пошла проверка



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников прокомментировал инцидент с пассажиркой с кардиостимулятором. Он отметил, что мнение клиентов важно для компании, и поблагодарил за обратную связь.

После обращения пассажирки компания проверила материалы и подтвердила соответствие действий персонала инструкциям. Однако компания готова к диалогу для улучшения качества обслуживания.

Синельников также заявил, что компания предоставила видеоархив для проверки контролирующим органам и выразил уверенность в компетентности команды.