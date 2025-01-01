Фотоловушка в Удмуртии сняла медведя в дикой природе



В Удмуртии фотоловушка запечатлела медведя. Об этом сообщил автор ТГ-канала «Записки фотоохотника» Александр Соловьёв. Бурый медведь прогуливался по лесу перед зимней спячкой. Хищник готовил берлогу и набирал жир.

Медведь стал самым долгожданным «гостем» фотоловушки, признался Александр Соловьёв. Обычно медведи засыпают в ноябре, когда устанавливается стабильная минусовая температура и выпадает снег. Во время спячки их метаболизм замедляется, дыхание и сердцебиение становятся реже. Благодаря накопленному жиру они могут обходиться без пищи и воды.