В Удмуртии найдены 13 забавных деревенских названий

Росреестр составил список самых необычных названий российских деревень и сел. В него вошли и населенные пункты Удмуртии, сообщает ТАСС.

Среди удмуртских деревень, попавших в перечень, — Писеево, Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры и Квардавозь.

Воронежская область оказалась богата на деревни с забавными названиями — 22 села: Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня, Хреновище и другие.

Курганская область тоже отличилась: 14 населенных пунктов с необычными именами, среди которых Марс, Духовка, Короли, Кокуй, Камчатка, Дворцы и Крепость.