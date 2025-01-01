В Удмуртии гражданин брал кредиты на посторонних людей



В Удмуртии задержали 37-летнего мужчину, который занимался распространением продукции международной косметической компании и, как оказалось, занимался мошенничеством. Об этом сообщило МВД Медиа.

Мужчина находил людей в трудной жизненной ситуации и предлагал им небольшую плату за то, чтобы они формально возглавляли фирмы. Затем он регистрировал на их имена юридические компании, используя электронные подписи. Без ведома этих людей он брал на фирмы банковские кредиты. Получив деньги, он выводил их на счета других организаций и тратил по своему усмотрению. В результате он похитил почти 5 миллионов рублей.

В этой схеме участвовали 14 человек. Часть из них уже привлекли к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, и подозреваемый находится в следственном изоляторе.