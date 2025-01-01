Жительница Удмуртии и еще двое погибли в аварии в Башкирии



На трассе М-7 в Татарстане произошло ДТП, в результате которого погибла девушка из Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

Авария случилась 17 октября на 1087-м километре трассы М-7 «Волга». Автомобиль «Шкода» вылетел в кювет и перевернулся.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель из Башкирии потерял управление. В результате аварии он и его два пассажира погибли до приезда скорой помощи.

Среди погибших была 21-летняя девушка из Удмуртии. Другую пассажирку, 25-летнюю женщину из Башкортостана, госпитализировали в больницу Набережных Челнов.