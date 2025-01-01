В Удмуртии произошло два смертельных пожара из-за курения погибших



19 октября в Удмуртии из-за курения погибли два пенсионера.В Ижевске в квартире 65-летнего мужчины пожар обнаружила его внучка, он был найден без сознания и спасти его не удалось.В Кизнере загорелся частный дом 68-летней женщины, которая часто курила в помещении; причиной стал тлеющий окурок, подожёгший матрас, и пенсионерка погибла от угарного дыма.МЧС напоминает об установке пожарных извещателей для предотвращения подобных трагедий.