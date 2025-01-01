В Ижевске отменили концерт Григория Лепса



Концерт народного артиста России Григория Лепса, запланированный на 22 октября в Ижевске в ДК «Аксион», отменён. Об этом стало известно на официальном сайте певца.

Средства за билеты будут возвращены по месту их приобретения. Дополнительная информация будет направлена на электронную почту, указанную при покупке билета. Организаторы принесли свои извинения.

На 24 октября у Григория Лепса был запланирован концерт в Кирове, который не отменили, а перенесли на декабрь. Анонсы концертов в Перми, Казани и Самаре на октябрь остаются без изменений.