В Удмуртии закончена навигация на водоемах

В Удмуртии 2 ноября завершится сезон навигации маломерных судов, сообщает ГУ МЧС.

Начальник Центра ГИМС Владислав Пухарев предупреждает: «После закрытия сезона не выходите на водоемы! Мотор может замерзнуть, лодка застрять во льдах или перевернуться. Спастись из холодной воды сложно».

Нарушителям грозит штраф: от 2 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Владельцам судов советуют подготовить их к зимовке: просушить, снять аккумулятор и электронику.

Напомним, навигация открылась 6 июня 2025 года.