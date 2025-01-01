Мужчина в Удмуртии убил знакомого и пытался спрятать следы



Жителя посёлка Ува обвинили в убийстве знакомого. Дело завели по статье 105 УК РФ.

11 октября в гараже обвиняемого между ним и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил собутыльника ножом в шею. Тот скончался на месте.

Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело в лес и закопал его, а одежду потерпевшего, свою одежду со следами крови и орудие преступления выбросил в реку.

На следующий день супруга убитого заявила о его исчезновении. В ходе расследования следователи установили причастность подозреваемого.

Проведены осмотр места происшествия, допросы и экспертизы. Суд заключил обвиняемого под стражу.